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Twitter'ın kullanıcı adlarını sattığı ortaya çıktı

Twitter'ın kullanıcı adlarını sattığı ortaya çıktı
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Sosyal medyanın en güçlü platformu X'in kullanılmayan eski kullanıcı adlarını 50 bin dolara sattığı ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu X, yani eski adıyla Twitter, kullanılmayan kullanıcı adlarını geri almak için çalışmalar başlattığını duyurmuştu. X, bu yılın başlarında politikasını değiştirerek kullanıcıların hesaplarını aktif tutmak için her 30 günde bir giriş yapmalarını gerektirmiş ve uzun süre giriş yapmayan hesapların askıya alınması ya da kalıcı olarak kaldırılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetmişti. Fakat ne kadar süre aktif olunmadığını belirten kesin bir bilgi verilmemiş.

Şimdi ise platformun bu amaç kapsamında "50 bin dolar sabit ücret" talep eden e-postalar gönderdiği tespit edildi.

Forbess'te yer alan habere göre platform kullanılmayan kullanıcı adlarını almak isteyen potansiyel müşterilere 50 bin dolar karşılığında satmayı teklif etti. X'in şu anda bu işler için "@Handle Team" adında özel bir bölüm oluşturduğu belirtildi. Ekip tarafından aktif olmayan kullanıcı adları tespit edilerek potansiyel müşterilere satılıyor.

Etiketler twitter x satılık kullanıcı adı kullanıcı adlarını satıyor
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