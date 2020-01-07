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  3. 07 Ocak 2020 15:27

UBER - Hyundai ortaklığının uçan taksisi ortaya çıktı

UBER Uber ve Hyundai, elektrikli hava taksileri geliştirmeyi planlıyor. Las Vegas'taki CES Fuarı'nda iki firmanın geliştirdiği aracın consept tasarımı medyaya gösterildi.

UBER - Hyundai ortaklığının uçan taksisi ortaya çıktı
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ABD'nin Las Vegas kentinde insanlık tarihini etkileyebilecek bir lansman yapıldı. ABD merkezli araç paylaşım şirketi Uber Technologies Inc ve Güney Koreli otomobil  üreticisi Hyundai Motor, kentlerdeki trafik tıkanıklığını hafifletmek üzere, elektrikli hava taksileri geliştirmeyi planlıyor.

Fuarı'nda, Uber ile geliştirilen ve 100 km'ye kadar olan yolculuklarda uçmak üzere tasarlanan ve saatte 180 mil (290 km) seyir hızına sahip konsept elektrikli uçağın tanıtımını gerçekleştirdi.

Uber, Boeing'in iştirak şirketi Aurora Flight Sciences'ın ortak işletmelerinden biri olarak, 2020'de kentsel uçuşlara ve 2023'te ticari operasyonlara başlamayı taahhüt etti.

Hyundai, projede Uber ile ilk işbirliği yapan otomobil şirketi oldu.

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