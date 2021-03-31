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Uzay turizmi başlıyor! Yeni nesil uzay gemisi tanıtıldı

Uzay şirketi Virgin Galactic, yeni nesil uzay gemisini tanıttı. VSS Imagine isimli geminin, yaz aylarında ilk testlerine başlayacağı açıklandı.

Milyarder iş insanı Richard Branson'un sahibi olduğu uzay şirketi Virgin Galactic, yeni nesil uzay gemisini görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamada üçüncü nesil uzay turizmi aracı olan VSS Imagine isimli yeni geminin, önümüzdeki yaz ilk testlerine başlayacağı bilgisine yer verildi.

Yeni uzay gemisi ile ilgili açıklamalarda bulunan brandson "Virgin Galactic'in büyüyen uzay gemisi filosunu en iyi şekilde temsil ediyor." dedi.

Bu geminin önümüzdeki yıllarda uzay turistlerini taşıması planlanıyor.

Uzay turistler bu gemi sayesinde yaklaşık 110 kilometrelik yükseklikten Dünya'yı izleme fırsatı yakalayacak.

Bu gemiye bilet alacak uzay turistlerine yaklaşık 6 dakika yerçekimsiz ortamda kalma imkanı sunulacak.

Virgin Galactic'in ilk resmi turizm görevlerine 2022'de başlaması bekleniyor.

Etiketler spaceship uzay gemisi
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