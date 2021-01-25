WhatsApp gizlilik sözleşmesi yüzünden ne kadar kullanıcı kaybetti?

Veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapacağını açıklayan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını kaybetti. WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıkladığı değişiklik rakiplerine yaradı. Facebook tarafından 2014 yılında satılan uygulamanın yapacağı güncelleme, Telegram ve Signal'e milyonlarca yeni yeni kullanıcı kazandırdı.

Kullanıcıların büyük tepki göstermesi üzerine şirket 8 Şubat olarak belirlenen yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihin 15 Mayıs'a ertelediğini duyurmuştu.



WhatsApp bu süreçte de 'ortalıktaki hatalı bilgileri düzeltmeye yönelik çalışma yapacaklarını' söyledi. Sputnik'in aktardığına göre, İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komitesi'yle paylaşılan verilere göre Ocak ayının ilk üç ayında Signal dünya genelinde 7.5 milyon kullanıcı, Telegram da 25 milyon kullanıcı kazandı.

Her iki artışın da WhatsApp'taki kayıptan kaynaklandığı görülüyor. App Annie adlı analiz şirketinin derlediği verilere göre WhatsApp ay başında İngiltere'de en çok indirilen 8. uygulama iken, 12 Ocak itibariyle sıralamada 23'e düştü.



Buna karşın Signal 6 Ocak'ta sıralamada ilk 1000'de bile değilken, 9 Ocak'ta ise İngiltere'de en çok indirilen uygulama oldu.

Veri paylaşımı değişmedi

Parlamentonun İçişleri Komisyonu'nda konuşan WhatsApp'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Niamh Sweeney, uygulamadan kaçış nedeninin yeni gizlilik sözleşmesindeki değişiklikler olduğuna inandıklarını söyledi.

WhatsApp toparlamaya çalışıyor

Yeni düzenlemenin iki amacı olduğunu belirten Sweeney, "İş bağlantılı mesajlaşmalarla ilgili yeni özellikler getirmek ve uygulamanın mevcut sözleşmelerine ilişkin 'daha fazla açıklık ve şeffaflık getirmek" ifadelerini kullandı. Sweeney, "Dünyanın hiçbir yerinde Facebook ile veri paylaşımımızda bir değişiklik yok" dedi.



Sosyal medyada, WhatsApp'ın yaptığı değişikliğin veri paylaşımıyla ilgili olduğuna dair iddialar paylaşılıyordu. Guardian gazetesinin haberine göre App Annie'nin pazarlama müdürü Amir Ghodrati şu yorumu yaptı:

"Mesajlaşma ve sosyal ağlarda bu tip değişiklikler olağandışı değil. Uygulamaların özellikleri gereği ve başlıca özelliklerinin de başkalarıyla iletişim kurmak olmasından dolayı, büyümeleri de mevcut durumlarda hızlı oluyor. Son birkaç yılda şifreli mesajlaşma özelliğine odaklanan uygulamalara talebin arttığını gördük."

Uçtan uca şifreleme devam ediyor

Ghodrati, şifreli mesajlaşmalara olan talebin WhatsApp'ın 'halkla ilişkiler felaketi'nden önce artamaya başladığını söyledi:

"Gizlilik özellikleri sağlayan mesajlaşma uygulamaları 2020'nin ilk yarısında büyük talep gördü. Bu uygulamaların aktif kullanıcıları alternatiflerine kıyasla %30 daha fazlaydı. Signal, Telegram, Wickr ve WhatsApp gibi uygulamalar uçtan uca şifrelemeden 'kendi kendini imha eden' veri transferine kadar birçok özellik sunuyor."