Whatsapp Web için bomba yenilik: Zoom'a rakip olacak

Dünyanın en çok kullanılan uygulaması Whatsapp yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Sesli ve görüntülü konuşmalarda kişi sayısını güncelleyen Whatsapp, kurumsal şirketlerin web konferanslarında kullanılan bir uygulama olmaya evrilecek gibi duruyor.

8 kişiyle sınırlı olan sesli ve görüntülü konferans görüşme özelliğini 32 kişiye yükselten Whatsapp, Whatsapp Web kullanıcılarına iş ve diğer amaçlı video konferansları için olanak sağlamış olacak.

ONLINE TOPLANTILARDA ZOOM'A RAKİP OLUYOR

WhatsApp'ın bilgisayar tarayıcıları üzerinde açılan platformu olan Whatsapp Web'in sesli ve görüntülü görüşme kişi sayısına dair yapılacak güncelleme ile 32 kişiye

kadar yükseltilebilecek.

32 kişinin aynı anda sesli ve görüntülü görüşmesine olanak sağlayarak online toplantı imkanı sağlayacak olan platformun avantajı kurulum gerektirmemesi olacak.

GRUP YÖNETİCİLERİNİN YETKİSİ ARTIYOR

Birkaç gün içerisinde hayata geçmesi beklenen yeni güncellemenin ardından grup yöneticilerinin de yetkisi artırılacak.

MASAÜSTÜ WHATSAPP'A YENİ ARAYÜZ

Güncelleme kapsamında Windows bilgisayarlara yüklenen WhatsApp yazılımı artık yeni bir arayüz taşıyacak. Yeni arayüzle program akıllı telefonlardaki Whatsapp uygulamasına benzetilecek. Bu da görüntülü görüşme özelliğini daha kolay kullanmayı sağlayacak.

Bu sayede görüntülü görüşme özelliğini kullanmak daha kolay olacak.

Optimizasyonu da artırılacak olan yeni yazılım ile Whatsapp, Windows işletim sistemli bilgisayarlarda daha hızlı açılacak. Optimizasyonun artırılması sayesinde görüntülü görüşmeler de daha akıcı olacak.