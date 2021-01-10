''Whatsapp'ı siliyoruz'' kampanyasına Selçuk Bayraktar da katıldı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu veri paylaşımı' kararı tepki çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle başlatılan kampanyaya çok sayıda kişi katıldı.

Kampanyaya destek veren isimlerden biri de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını açıkladı.