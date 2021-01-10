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  3. 10 Ocak 2021 13:12

''Whatsapp'ı siliyoruz'' kampanyasına Selçuk Bayraktar da katıldı

Sosyal medyada başlatılan ''WhatsappSiliyoruz'' kampanyası Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını belirtti.

''Whatsapp'ı siliyoruz'' kampanyasına Selçuk Bayraktar da katıldı
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Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var? Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu veri paylaşımı' kararı tepki çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle başlatılan kampanyaya çok sayıda kişi katıldı.

Kampanyaya destek veren isimlerden biri de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?Whatsapp'ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinde neler var?

Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını açıkladı.

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