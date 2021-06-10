  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Windows 10'un emeklilik zamanı belli oldu

Windows 10'un emeklilik zamanı belli oldu

Windows 10'un emeklilik zamanı belli oldu

Microsoft, Windows 10'a 2015'ten bugüne kadar pek çok güncelleme getirmesine karşın her işletim sistemi gibi bir ömrü var. İşte Windows 10'un emeklilik tarihi...

Microsoft, Windows 10'a 2015'ten bugüne kadar pek çok güncelleme getirdi. Şirket, bu güncellemelerle önemli noktalarda değişiklikler yaptı. Ancak görünüşe bakılırsa güncellemeleriyle ünlü Windows 10'un da bir emeklilik tarihi var.

BU TARİHTEN İTİBAREN WINDOWS 10'A DESTEK YOK
"Windows 10'un emeklilik tarihi ne zaman?" sorusu artık yanıt bulmuş durumda. Çünkü Microsoft, yaşam döngüsü sayfasında bu sorunun yanıtını verdi. Buna göre, Windows 10 işletim sisteminin bazı sürümleri (sayfaya göre Windows 10 Home ve Pro), 14 Ekim 2025'te emekli olacak. Bu, söz konusu sürümlerin güvenlik ve kalite güncellemeleri alamayacakları anlamına geliyor.

 Ayrıca bilgilerin Windows 10 Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümleriyle ilgili olduğu da aktarılanlar arasında.

MICROSOFT HAZIRLANIYOR
Windows 10'un emeklilik tarihi için fazla üzülmeye gerek yok. Zira Microsoft, 24 Haziran'da büyük bir Windows etkinlik düzenlemek için hazırlanıyor. Son veriler, Microsoft'un 24 Haziran'daki etkinlikte yeni bir Windows işletim sistemi sürümü tanıtacağını gösteriyor. Bu sürüm için Windows 11 sesleri yükseliyor.

Etiketler Windows 10 emeklilik emeklilik zamanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Kabine üyeleriyle görüştüm'' deyip, yasakların biteceği tarihi açıkladı
Hayalindeki erkeği açıkladı, sosyal medya yıkıldı
Sedat Peker operasyonunda yeni dalga
''Kanal İstanbul projesi hayata geçmeyecek çünkü...''
Kayıp Melisa'dan ailesine bir şok daha! Videolu mesaj gönderdi
MetroPOLL araştırdı: Peker'in seslendiği 40 yaş altı iddialara inanıyor mu?
Kim inanır 40 yaşında olduğuna... Güzide Duran gençlere taş çıkardı
Habertürk'te Veyis Ateş depremi! Fatih Altaylı bombayı patlattı!
Marketler için yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu
Adana'da ilginç anlar... Tarladan kova kova balık topladılar