Xiaomi'den 10 milyar dolarlık hamle

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan sonra Çinli Xiaomi de otomobil üretmeye hazırlanıyor.. Teknoloji devi, proje kapsamında 10 milyon dolar yatırım yapacak.

Her geçen gün büyüyen elektrikli otomobil pazarı farklı sektörlerdeki dev şirketlerin de iştahını kabartıyor.

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri birer birer otomotiv sektörüne adım atmaya hazırlanıyor.

Apple'ın kendi elektrikli otomobil modelini geliştirmeye başladığı bilgisinin ardından teknoloji dünyasında yeni bir haber gelmiş, Çin merkezli Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne gireceği oraya çıkmıştı.

Reuters'ın geçtiği son bilgiler ile Xiaomi'nin projesi detaylandı. Buna göre, şirket 10 yıl içinde projeye 10 milyar dolar yatıracak.

Şirket 'Great Wall Motor factory' isimli tesislerde üreteceği elektrikli otomobilleri kendi markası ile pazarlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda bir başka Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin de bu pazara girmeye hazırlandığı iddiası gündeme gelmişti.

Aynı iddiaya göre, Huawei Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.