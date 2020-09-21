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  3. 21 Eylül 2020 14:48

Yandex Türkiye ofisini kapatıyor

2011 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Rusya merkezli arama motoru Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi. Şirket Türkiye'deki operasyonlarını Ekim ayından itibaren Rusya merkezli olarak sürdürmeyi planlıyor.

Yandex Türkiye ofisini kapatıyor
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Rusya merkezli arama motoru Yandex Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldı. Yandex Türkiye pazarına 2011 yılında girmişti. Yandex'in Türkiye ofisi konuyu yalanlamadı.

Gelişmelerle ilgili olarak açıklamanın e-posta aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

Şirketin Türkiye'deki operasyonlarını ekim ayından itibaren Rusya merkezli olarak devam edeceği öğrenildi.

TÜRKİYE’DE PAZAR PAYI YÜZDE 12.8

Google'ın yüzde 84'lük pazar payına sahip olduğu Türkiye arama motoru pazarında Yandex'in ise Ağustos 2020 itibariyle yüzde 12.8'lik pazar payı bulunuyordu.

NAVİGASYON ALANINDA DA FAALİYET GÖSTERİYORDU

1997 yılında kurulan Yandex, Türkiye'de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteriyordu.

Yandex'in Türkiye'deki ofisi İstanbul- Şişli'de Levent Plaza’da yer alıyordu.

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