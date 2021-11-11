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Youtube'da bir dönem sona eriyor! Artık göremeyeceksiniz

Youtube'da bir dönem sona eriyor! Artık göremeyeceksiniz

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube, videolardaki beğenmeme sayısını gizli hale getireceğini açıkladı.

YouTube, yaptığı bir duyuruyla platformdaki tüm videoların 'Dislike' yani 'beğenmeme' sayısını gizli hale getirme kararı aldığını duyurdu. İnsanların bir videonun nasıl tepki gördüğüne ilişkin algısını etkileyeceği için bu kararın tartışma yaratması bekleniyor. Ancak YouTube, değişikliğin içerik oluşturucularını tacizden daha iyi koruyacağına ve “beğenmeme saldırıları” olarak adlandırılan tehdidi azaltacağına inanıyor.

Şirket, beğenmeme sayılarının halka açık olmayacağını, ancak beğenmeme düğmesinin kendisinin kaldırılmadığının altını çizdi. Kullanıcılar, videolardaki  düğmesini tıklayarak beğenmediklerini içerik oluşturuculara özel olarak bildirmeye devam edebilecekler. İçerik oluşturucular da isterlerse videolarının performansıyla ilgili diğer analizlerin yanı sıra beğenmeme sayılarını da YouTube Studio'dan takip edebilecekler.

"DENEYİNİ YAPTIK, KÜÇÜK KULLANICILAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR"

Bu değişiklik, YouTube'un bu yılın başlarında gerçekleştirdiği ve amacı, bu tür değişikliklerin beğenmeme saldırılarını ve içerik oluşturucu tacizini azaltıp azaltamayacağını belirlemek olan bir deneyi takiben geldi. Bu deney sırasında YouTube, herkese açık beğenmeme sayılarının içerik oluşturucuların ruh sağlığını etkileyebileceğini ve bu gerçeğin kişilerin videolarına yönelik organize beğenmeme kampanyalarını teşvik edebileceğini açıklamıştı. 

Ayrıca, daha küçük içerik oluşturuculardan ve platforma yeni başlayan kişilerden, beğenmeme saldırıları tarafından haksız yere hedef alındıklarını düşündüklerini duyduğunu aktaran YouTube deneyiyle bunun doğrulunu kanıtladığını, daha küçük kanallara sahip içerik oluşturucuların, daha büyük içerik oluşturuculardan daha fazla beğenmeme saldırılarıyla hedef aldığını anlattı.

Ancak, YouTube, deneyin ayrıntıları veya bu deneyler yoluyla toplanan verileri isteyen TechCrunch sitesiyle bu bilgileri paylaşmayı reddetti. Testlerini "birkaç ay" boyunca yaptıklarını ve değişikliklerin hem kullanıcıları hem de içerik oluşturucuları nasıl etkilediğine dair "etkinin derinlemesine analizini" yaptıklarını söylemekle yetindi.

Etiketler youtube dislike beğenmeme
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