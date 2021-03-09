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Zoom'un kurucusu, 6 milyar dolarlık hisseyi devrediyor

Zoom'un kurucusu, 6 milyar dolarlık hisseyi devrediyor

Zoom kurucusu Eric Yuan, bir yasal düzenlemeye göre, 6 milyar dolardan fazla değere sahip yaklaşık 18 milyon hissesini devretti.

Zoom kurucusu Eric Yuan, geçen hafta şirketteki hisselerinin yaklaşık yüzde 40'ı olan 18 milyon hissesini devretti. Bu da 6 milyar dolardan fazla değere sahip hisse anlamına geliyor. Pandemi sürecinde giderek artan sayıda öğrenci ve profesyonel, Zoom kurucusunun servetini arttırdı. 

Yuan, Zoom'u 2011'de başlattı ve 2019'da ABD borsasında listeleyerek onu milyarder yaptı. Forbes'e göre şu anda 13,7 milyar dolar değerinde serveti var.  

Zoom'un hisseleri son 12 ayda neredeyse üç katına çıktı ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 100 milyar doları gördü.   Zoom'un geçen haftaki yıllık sonuçlarında, Zoom yöneticileri bu yıl da güçlü büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Video konferans şirketi, satışların bu yıl yüzde 40'tan fazla artarak 3,7 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyor.  Ancak Zoom, büyümenin geçen yıl yakaladığı hızda devam etmesini beklemediğini söyledi.

Yuan, 2020 Yılın Zaman İş Adamı seçildi ve en etkili 100 kişiden oluşan listeye dahil edildi.

Etiketler zoom eric yuan
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