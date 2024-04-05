Anasayfa Video Galeriler Gündem 2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu 2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu 05 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:50 Güncelleme: 05 Nisan 2024 Cuma 11:50 Mersin’in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660fbb68692b8e65a80d9f67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 14 gündür aranan çocuğun cesedi bulundu MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Sokaktaki kavga hastanede devam etti: Ortalığı savaş alanına çevirdiler 42 erkek rakibini geride bırakıp, muhtar oldu Önce kaza, sonra kavga; İstanbul trafiği boks ringine döndü 12 iş yerini kurşunlayan zanlılar yakalandı Özgür Özel'den CHP'li isme çifte seçim sürprizi Korkunç olay: Erkek arkadaşı otomobil kullanırken boğazını kesti T.C. tabelası Keçiören Belediyesi'ne geri takıldı