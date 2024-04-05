2’si evde, 1'i araçta, aynı aileden 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde anne ve çocuğu evde, baba ise araçta olmak üzere 3 kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

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