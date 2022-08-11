Anasayfa Video Galeriler Gündem Babacan’a konuşma izni verilmedi, ortalık karıştı Babacan’a konuşma izni verilmedi, ortalık karıştı 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 08:05 Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde halka konuşma yapmak isteyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, polis engeliyle karşılaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f48e0e4b33e5503f70ec43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 5 yıldızlı otel alevlere teslim oldu Bu görüntüler Türkiye'den! Balı fazla kaçıran ayı bu halde bulundu İstanbul'da genç kadın kabusu yaşadı! O anlar kamerada Prof. Dr. Ersan Şen, Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da verdi veriştirdi ABD'de patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü AK Parti'nin ''çorak'' hatıra ormanı büyük tepki topladı Suudi Arabistanlı iş insan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi