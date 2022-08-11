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Babacan’a konuşma izni verilmedi, ortalık karıştı

Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde halka konuşma yapmak isteyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, polis engeliyle karşılaştı.

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