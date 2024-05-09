Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var

Diyarbakır'da sahibinin kontrolünden çıkan bir at piknik yapanların arasına daldı. Piknik alanı bir anda karışırken, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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