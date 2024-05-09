Anasayfa Video Galeriler Gündem Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 17:31 Diyarbakır'da sahibinin kontrolünden çıkan bir at piknik yapanların arasına daldı. Piknik alanı bir anda karışırken, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cde2cb37646c51f075ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir estetik tedavisi skandalı daha... Zübeyde Hanım'ın renkli gözleri, ilk kez Ankara'da vücut buldu Hasta taşıyan ambulans alev topuna döndü İstanbul'da tüneldeki makas kazası kamerada Ehliyet sınavı çetesine suçüstü Antalya'da korku dolu anlar: Oğlu ve annesi evdeyken evi yakmaya kalkıştı Bir babanın en zor anı: Aracın oğluna çarptığı anı kaydetti Dans yarışmasına katıldı: Melis Sezen dansıyla ortalığı kasıp kavurdu Gövde üzerine inen kargo uçağında dikkat çeken ayrıntı: Faciayı bakın kim önlemiş?