Kira krizinde çarpıcı rakam: 169 bini aştı

Adalet Bakanı Yılma Tunç, ''Kira davalarında ara bulucuya başvuru sayısı 169 bin 255’i buldu. Bu başvurulardan 87 bin 149’u anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmama sayısı 62 bin 783'' dedi.

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