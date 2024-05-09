Anasayfa Video Galeriler Gündem Kira krizinde çarpıcı rakam: 169 bini aştı Kira krizinde çarpıcı rakam: 169 bini aştı 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 14:16 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 14:16 Adalet Bakanı Yılma Tunç, ''Kira davalarında ara bulucuya başvuru sayısı 169 bin 255’i buldu. Bu başvurulardan 87 bin 149’u anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmama sayısı 62 bin 783'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cb07230d486b53c073dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Yolcu uçağında kabus: İniş sırasında teker patladı Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Arka Sokaklar'a yeni transfer THY'nin Jose Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı