Anasayfa Video Galeriler Gündem Okulda afet tatbikatında feci kaza: Metrelerce yüksekten düştü Okulda afet tatbikatında feci kaza: Metrelerce yüksekten düştü 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 18:06 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 18:06 İstanbul Bakırköy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatında AFAD görevlisi, halatın kopmasıyla birlikte yüksekten düşerek yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663ce6633d954493d304fcd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir estetik tedavisi skandalı daha... Zübeyde Hanım'ın renkli gözleri, ilk kez Ankara'da vücut buldu Hasta taşıyan ambulans alev topuna döndü İstanbul'da tüneldeki makas kazası kamerada Ehliyet sınavı çetesine suçüstü Antalya'da korku dolu anlar: Oğlu ve annesi evdeyken evi yakmaya kalkıştı Bir babanın en zor anı: Aracın oğluna çarptığı anı kaydetti Dans yarışmasına katıldı: Melis Sezen dansıyla ortalığı kasıp kavurdu Gövde üzerine inen kargo uçağında dikkat çeken ayrıntı: Faciayı bakın kim önlemiş?