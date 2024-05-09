Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 18:10 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 18:10 Konya'da yaşanan korkunç olayda bir kişi kayıp olarak aranan eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf edip çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663ce774e3da764e42037043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir estetik tedavisi skandalı daha... Zübeyde Hanım'ın renkli gözleri, ilk kez Ankara'da vücut buldu Hasta taşıyan ambulans alev topuna döndü İstanbul'da tüneldeki makas kazası kamerada Ehliyet sınavı çetesine suçüstü Antalya'da korku dolu anlar: Oğlu ve annesi evdeyken evi yakmaya kalkıştı Bir babanın en zor anı: Aracın oğluna çarptığı anı kaydetti Dans yarışmasına katıldı: Melis Sezen dansıyla ortalığı kasıp kavurdu Gövde üzerine inen kargo uçağında dikkat çeken ayrıntı: Faciayı bakın kim önlemiş?