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  4. Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti

Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti

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Konya'da yaşanan korkunç olayda bir kişi kayıp olarak aranan eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf edip çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

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