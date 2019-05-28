SON DAKİKA
KUZEY IRAK'A ASKERİ HAREKAT ! KOMANDOLAR KUZEY IRAK'TA...
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Mayıs 2019 10:07

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: ''Tek şartla canlı yayına çıkarım''

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın buluşmasını kabul etti. Ancak Yıldırım'ın tek şartı var.

Video Galeri
Bakan Akar ve komutanlar operasyonu yönetti
Bakan Akar ve komutanlar operasyonu yönetti
Video Galeri
Kuzey Irak’a kara ve hava harekatı
Kuzey Irak’a kara ve hava harekatı
Video Galeri
Kuzey Irak'a askeri harekat ! Komandolar Kuzey Irak'ta...
Kuzey Irak'a askeri harekat ! Komandolar Kuzey Irak'ta...
Video Galeri
Çamlıca Kulesi ışıklandırıldı
Çamlıca Kulesi ışıklandırıldı
Video Galeri
Çukur'da merakla beklenen ismin intikamı finale damga vurdu
Çukur'da merakla beklenen ismin intikamı finale damga vurdu
Video Galeri
Yasak Elma yeni sezonda Halit ve Yıldız sürprizi
Yasak Elma yeni sezonda Halit ve Yıldız sürprizi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM