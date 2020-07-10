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  3. 10 Temmuz 2020 17:45

Çocuğun bağırsağından 42 tane bilye çıktı

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TBMM'de Ayasofya coşkusu
TBMM'de Ayasofya coşkusu
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Otobüste koltuk tartışması- Beğenmeyen biletini iade etsin
Otobüste koltuk tartışması- Beğenmeyen biletini iade etsin
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Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Ormanlık alanda araç alev alev yandı
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TikTok'u sallayan maske deneyi! Hangisi daha güvenli?
TikTok'u sallayan maske deneyi! Hangisi daha güvenli?
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TikTok'ta olay yaratan maske deneyi - 2
TikTok'ta olay yaratan maske deneyi - 2
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Koronavirüs anne karnında bulaşır mı? İtalyan uzmanlardan dikkat çeken araştırma
Koronavirüs anne karnında bulaşır mı? İtalyan uzmanlardan dikkat çeken araştırma
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