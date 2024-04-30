Anasayfa Video Galeriler Gündem Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi 30 Nisan 2024 Salı Saat: 09:45 Muş’ta yapısı itibarıyla piramitleri andıran topraktan yığma ve içinde mezar odası bulunan binlerce yıllık tümülüsler, definecilerin tahribatına uğrayarak yok olma ile karşı karşıya kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6630939cad6fd682ba071433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var Motokuryelerin kavgasında kan aktı Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü 6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı