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  3. 03 Ağustos 2018 15:04

Demet Özdemir'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı

Erkenci Kuş dizisinde rol alan Demet Özdemir, yıllar önce bir şarkıcının klibinde dansçı olarak boy göstermiş.

Bilgin Pro
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