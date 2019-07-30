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  3. 30 Temmuz 2019 11:33

Heidi Klum'dan ''yırtık etek'' dansı

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla olay oldu. 46 yaşındaki model, kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

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