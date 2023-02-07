Anasayfa Video Galeriler Gündem Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti; gözaltında Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti; gözaltında 07 Şubat 2023 Salı Saat: 08:50 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 08:50 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan S. A. isimli şahıs gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e1e6a427d08571fa07b003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu sesle kahroldu: ''Artık Antakya yok, Hatay yok!'' İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı