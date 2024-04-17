Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan ,''Sonuçlar bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz genel seçime havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar... Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili...

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