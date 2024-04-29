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  4. Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti

Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti

Mersin - Adana Otoyolu'nu kullanan sürücüler Emniyet birimlerine "araçların ön camlarına yumurta atarak durdurarak araç içindekileri gasp ediyorlar" şikayetleri yağdıırdı.

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