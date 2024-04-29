Anasayfa Video Galeriler Gündem Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 20:55 Mersin - Adana Otoyolu'nu kullanan sürücüler Emniyet birimlerine "araçların ön camlarına yumurta atarak durdurarak araç içindekileri gasp ediyorlar" şikayetleri yağdıırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fdf2219bf395bb90b1d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok'' Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de bir ilk... Konyaaltı'nın Bebek Parkı sezona hazır Antalya'da banka müdürüne ve ailesine mermili tehdit Sel suları barajı patlattı: Onlarca can kaybı var