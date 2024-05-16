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  4. Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü

Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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