Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 13:06 Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645da96082c6fb77c0cd9c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Ekmeğe 2 TL'lik zam İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı