Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 13:01 Güncelleme: 16 Mayıs 2024 Perşembe 13:01 İstanbul Şişli'de 7 katlı binanın zemin katında bulunan depoda yangın meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645d95d8ddff69ab00e0293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Ekmeğe 2 TL'lik zam İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı