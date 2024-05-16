Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekmeğe 2 TL'lik zam Ekmeğe 2 TL'lik zam 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 12:10 Elazığ'da Fırıncılar Odası'nın kararıyla 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645cda3f9f1ebf49901bd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı