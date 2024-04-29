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  4. Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

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Ankara'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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