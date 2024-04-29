Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var Ankara'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 19:40 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 19:40 Ankara'da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fcd95ee2f4a5a1209a573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de bir ilk... Konyaaltı'nın Bebek Parkı sezona hazır Antalya'da banka müdürüne ve ailesine mermili tehdit Sel suları barajı patlattı: Onlarca can kaybı var Yine bir kadın cinayeti: Eşini öldürüp, intihar etti Türkiye'nin gururu Hürjet gökyüzünde Küçük çocuğu para ile kandırıp soydu İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular Bu da hayali araç vurgunu Türkiye'nin gizemli oluşumu: Meteor diyen de var kale diyen de...