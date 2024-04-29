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Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı

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Denizli'de jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kara yolu trafiğe kapatıldı.

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