Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 21:15 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 21:15 Denizli'de jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kara yolu trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fe3cdcf631a8f000784e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''