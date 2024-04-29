Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu

Konya'da Çarşamba Çayı çevresinde bir anda ortaya çıkan çok sayıda obruk ve yarıklar büyük paniğe yol açtı. Obruk ve çatlakların oluştuğu bölgedeki sular başka bir bölgeye aktarıldı.

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