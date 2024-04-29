  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu

Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu

Güncelleme:

Konya'da Çarşamba Çayı çevresinde bir anda ortaya çıkan çok sayıda obruk ve yarıklar büyük paniğe yol açtı. Obruk ve çatlakların oluştuğu bölgedeki sular başka bir bölgeye aktarıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın
CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu
CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu
Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı
Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti
Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti
Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş
Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş
Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi
Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi
Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma
Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma
Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü
Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü
Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''
Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''