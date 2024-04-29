Anasayfa Video Galeriler Gündem Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 21:10 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 21:10 Konya'da Çarşamba Çayı çevresinde bir anda ortaya çıkan çok sayıda obruk ve yarıklar büyük paniğe yol açtı. Obruk ve çatlakların oluştuğu bölgedeki sular başka bir bölgeye aktarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662fe2a56834ad6bce0834c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın CHP'li başkan adayı evinde ölü olarak bulundu Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı Otoyolda yumurtalı gasp... Görüntüler şoke etti Çekilen araçlar kayboldu: Yediemin ''pek de emin'' değilmiş Oturma izni biten Kenyalı kadın soyunup polise direndi Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma Yalova'da büyük yangın: 4 ev küle döndü Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''