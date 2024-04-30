  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi

Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi

Güncelleme:

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar
23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar
Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi
Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi
Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi
Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi
İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var
İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var
Motokuryelerin kavgasında kan aktı
Motokuryelerin kavgasında kan aktı
Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü
Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü
6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi
6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi
Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı
Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı
İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı
İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı