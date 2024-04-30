Anasayfa Video Galeriler Gündem Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi 30 Nisan 2024 Salı Saat: 09:45 Güncelleme: 30 Nisan 2024 Salı 09:45 İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6630939ead6fd682ba071437" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var Motokuryelerin kavgasında kan aktı Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü 6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı