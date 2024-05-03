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  4. Fahiş fiyat ve stokçuluğa kapatma cezası geliyor

Fahiş fiyat ve stokçuluğa kapatma cezası geliyor

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AK Parti, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara yönelik cezaların artırılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, stokçulara 6 güne kadar kapatma cezası uygulanacak.

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