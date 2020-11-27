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  3. 27 Kasım 2020 16:30

Gelin adayı Hanife aşka geldi! Canlı yayında evlilik teklifi

Video Galeri
Depreme canlı yayında yakalandılar
Depreme canlı yayında yakalandılar
Video Galeri
Barış Atay’dan güldüren açıklama
Barış Atay’dan güldüren açıklama
Video Galeri
İstanbul'da sokak ortasında kadına saldırı
İstanbul'da sokak ortasında kadına saldırı
Video Galeri
Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri sinyali
Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri sinyali
Video Galeri
Gökyüzü mora boyandı! İnanılmaz anlar kamerada
Gökyüzü mora boyandı! İnanılmaz anlar kamerada
Video Galeri
İskelede mahsur kalan işçilerin zor anları kamerada
İskelede mahsur kalan işçilerin zor anları kamerada
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