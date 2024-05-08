Anasayfa Video Galeriler Gündem Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 09:56 Güncelleme: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:56 Uganda'da öğrencilerin lüks yaşamını gözler önüne seren görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b2216a8c7a1877401cb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası İplik fabrikasında yangın paniği Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı DEM Parti bürosuna silahlı saldırı Bir suç örgütü daha çökertildi Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu