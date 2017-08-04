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  3. 04 Ağustos 2017 16:04

Hatice'den olay video: Hala popon çok sert

Şarkıcı Hatice, yeğenine spor dersi verirken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı

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Lucescu'nun imza töreninde gergin anlar
Lucescu'nun imza töreninde gergin anlar
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Feci kaza kamerada: Trenin altında kaldılar
Feci kaza kamerada: Trenin altında kaldılar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camiine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camiine geldi
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İstanbulda bunaltıcı nem etkisi
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Vinçle evi çalınan adam şokta
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Türkiyenin gündemine oturan çocuk ya konuştu
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