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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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