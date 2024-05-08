Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 09:51 İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b20da421ce305bf0aacf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor İplik fabrikasında yangın paniği Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı DEM Parti bürosuna silahlı saldırı Bir suç örgütü daha çökertildi Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu