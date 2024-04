İstanbul'da mide bulandıran operasyon

Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu.

