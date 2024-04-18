İstanbul'da mide bulandıran operasyon

Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu.

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