Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da mide bulandıran operasyon İstanbul'da mide bulandıran operasyon 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 13:35 Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletildiği değerlendirilen 3 at ise ahırda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620f78452bbadd2ee013ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor 14 ilde FETÖ operasyonu: 60 zanlı yakalandı Ölüm namaz kılarken yakaladı Depremzede vatandaş bahçesinde Bizans'tan kalma define buldu İstanbul'da gökten çamur yağdı Askere çağrılan Mükremin Gezgin evlenme teklifi aldı İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşırdı, bu sene kurudu