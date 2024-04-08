Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 08:45 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 08:45 Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından baba ve kıza saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66138496c70f4d51f30acda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış