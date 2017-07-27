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  3. 27 Temmuz 2017 01:15

Kafe işletmecisine silahlı saldırı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kafeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti, çalışanı yaralandı.

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Çinde feci kaza kamerada!
Çinde feci kaza kamerada!
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Aliağada orman yangını
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