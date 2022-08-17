Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da iki kadın arasında "kediye tekme" kavgasında ortalık bir anda savaş alanına döndü. O anlar kameralara yansıdı.

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