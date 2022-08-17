Anasayfa Video Galeriler Gündem Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü 17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 14:15 Bursa'da iki kadın arasında "kediye tekme" kavgasında ortalık bir anda savaş alanına döndü. O anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fccdccd0648d6957365163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı İstanbul'un yayalara yeşil yanmayan trafik ışığı İstanbul trafiğinde silahlı maganda dehşeti İstanbul'da kaşla göz arasında hırsızlık kamerada Ev sahibi kiracısının yatılı misafiri oldu