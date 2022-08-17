  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da iki kadın arasında "kediye tekme" kavgasında ortalık bir anda savaş alanına döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu
Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı
Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü
Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı
Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı
İstanbul'un yayalara yeşil yanmayan trafik ışığı
İstanbul trafiğinde silahlı maganda dehşeti
İstanbul'da kaşla göz arasında hırsızlık kamerada
Ev sahibi kiracısının yatılı misafiri oldu