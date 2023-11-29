Anasayfa Video Galeriler Gündem Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 11:25 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:25 Final için geri sayıma geçen Aile dizisinin dün akşamki bölümüne dizinin başrollerindeki Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6566f587127748e58e057573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TİP'li Sera Kadıgil'den Bakan'a çok sert sözler Sibirya soğukları vurdu, sıcaklık eksi 19 dereceye düştü İstanbul'da dev dalgalar kıyıları dövdü! Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'dan ilk fragman Mafyanın korkunç infazı kamerada Fırtına bir ilimizi daha yıktı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi Bakanlık ve MİT'ten dev operasyon İstanbul'da deniz ulaşımı durdu! Marmaray ve metrobüs tıklım tıklım Marmara'da kabus: Dev dalgalar denizle karayı birleştirdi