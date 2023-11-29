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  4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu

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Final için geri sayıma geçen Aile dizisinin dün akşamki bölümüne dizinin başrollerindeki Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi damgasını vurdu.

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