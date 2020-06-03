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  3. 03 Haziran 2020 22:55

Korkutan görüntüler! Uçak pistten çıktı

Hindistan'da etkili olan Nisarga Kasırgası, şiddetli yağışlara yol açtı. Mumbai Havalimanı'na iniş yapmak isteyen bir kargo uçağı, şiddetli yağış nedeniyle pist alanı dışına çıktı.

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