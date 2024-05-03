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  4. Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada

Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada

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İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın şoföre peş peşe ateş attığı anlar kameraya yansıdı.

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