Anasayfa Video Galeriler Gündem Sadettin Saran'dan sert gönderme: ''Katar vatandaşlığına başvurdum'' Sadettin Saran'dan sert gönderme: ''Katar vatandaşlığına başvurdum'' 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 13:00 Süper Lig’in yeni ihalesi için hazırlandıklarını söyleyen Sadettin Saran, hazırlık için Katar vatandaşlığına başvuracağını söyleyerek göndermede bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628d84e59a0135b430d5db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı İstanbul'da kuyumcu soygunu: Yere yatırıp darbettiler Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Trafikte yol verme çatışmasında kan aktı: 1'i çocuk 2 yaralı var Milyonluk kazanç vadedip hesapları kiralıyorlar Rusya'da ''üst düzey'' gözaltı İstanbul'da kiralık daireye kaçak göçmen operasyonu İstanbul'da seyir halindeki taksi alev alev yandı Devlet hastanesinde yangın paniği