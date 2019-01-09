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  3. 09 Ocak 2019 14:03

Sapık kamerada ! Kapı zilini 3 saat boyunca yaladı !

ABD, üç saat boyunca kapı zillini yalarken güvenlik kamerasına yakalanan adamı konuşuyor. Polis, söz konusu kişi için arama çalışması başlattıklarını söyledi.

Bilgin Pro
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