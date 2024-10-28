Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, Şehir Hatları da bazı vapur seferlerini iptal etti.

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