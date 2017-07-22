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  3. 22 Temmuz 2017 16:16

Subaşıoğludan FETÖ açıklaması

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Paralel Devlet Yapılanmasının yanı sıra FETÖ terör örgütünün paralel din ve paralel ahlak yapılanmasına yönelikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

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Trafik magandasından tehlikeli drift
Trafik magandasından tehlikeli drift
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Cuma namazında hep birlikte İstiklal Marşını okudular
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15 Temmuz'da Cuma namazı öncesi İstiklal Marşı okudular
15 Temmuz'da Cuma namazı öncesi İstiklal Marşı okudular
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Namaz kılan gence tekme anı kamerada
Namaz kılan gence tekme anı kamerada
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Rus savaş gemileri İstanbul Boğazından aynı anda geçti
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Ak kardeşler görmek istiyor
Ak kardeşler görmek istiyor
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