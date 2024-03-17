Anasayfa Video Galeriler Gündem Trabzon'da maç sonu saha karıştı Trabzon'da maç sonu saha karıştı 17 Mart 2024 Pazar Saat: 23:20 Güncelleme: 17 Mart 2024 Pazar 23:20 Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f75099c2d85b9b5c0f8eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu Uzman isimden Marmara için korkunç senaryo: 7.8 büyüklüğünde deprem üretir Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti! DEM Parti'nin İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 75 gözaltı Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler İstanbul'da vinç devrildi; sahil yolu kapandı