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  3. 25 Nisan 2017 21:50

TSKdan flaş Sincar açıklaması: 70 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında 70 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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